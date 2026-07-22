В Самарской области выявили незаконную добычу полезных ископаемых

Объем изъятых пород составил 570 кубометров Фото: минприроды Самарской области

В Самарской области сотрудники экологического надзора выявили факт незаконной добычи полезных ископаемых. Компания вышла за границы лицензионного участка в Красноярском районе и вела вскрышные работы без разрешения. Объем изъятых пород составил 570 кубометров, а ущерб недрам оценили в 735 тысяч рублей. Об этом сообщили в минприроды Самарской области.

«Должностные лица были привлечены к административной ответственности. Компания отказалась добровольно возместить причиненный ущерб», — сообщили в ведомстве.

Министерство вместе с природоохранной прокуратурой готовит иск в суд. Ведомство намерено добиваться взыскания суммы ущерба в судебном порядке.

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