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НовостиОбщество22 июля 2026 11:45

В Самарской области выявили незаконную добычу полезных ископаемых

В Самарской области компании насчитали 735 тысяч рублей ущерба
Елизавета ЖИРНОВА
Объем изъятых пород составил 570 кубометров Фото: минприроды Самарской области

Объем изъятых пород составил 570 кубометров Фото: минприроды Самарской области

В Самарской области сотрудники экологического надзора выявили факт незаконной добычи полезных ископаемых. Компания вышла за границы лицензионного участка в Красноярском районе и вела вскрышные работы без разрешения. Объем изъятых пород составил 570 кубометров, а ущерб недрам оценили в 735 тысяч рублей. Об этом сообщили в минприроды Самарской области.

«Должностные лица были привлечены к административной ответственности. Компания отказалась добровольно возместить причиненный ущерб», — сообщили в ведомстве.

Министерство вместе с природоохранной прокуратурой готовит иск в суд. Ведомство намерено добиваться взыскания суммы ущерба в судебном порядке.

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