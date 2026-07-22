Под Самарой начал работать духовно-просветительский центр для семей бойцов СВО

22 июля губернатор Вячеслав Федорищев посетил центр и пообщался с женами и детьми военнослужащих Фото: правительство Самарской области.

В Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре в селе Винновка Самарской области начал работать духовно-просветительский центр. Участниками первой смены стали семьи участников СВО. 22 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил центр и пообщался с женами и детьми военнослужащих.

«Здесь, на Волге, не только духовное просвещение, но и настоящее место силы, которое дает внутреннюю уверенность. Вы не одни, мы все вместе с вами», – сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к собравшимся.

В центре разработана комплексная программа, рассчитанная на 14 дней. Участники индивидуально и в группах беседуют со священниками, приходят на богослужения и таинства, получают психологическую поддержку. Программа организована госфондом «Защитники Отечества» вместе с Самарской епархией при поддержке областного правительства. Руководитель филиала госфонда в Самарской области Наталья Полянскова рассказала, что команда программы работает и со взрослыми, и с детьми.

Участники первой смены поблагодарили за организацию работы фонда главу и правительство региона, представителей госфонда и епархии. Одна из участниц Ольга Ушакова поделилась, что именно здесь ее ребенок в первый раз сходил на литургию. По ее словам, все участницы молятся и надеются, что их воины вернутся, все они сплотились – как одна большая семья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал