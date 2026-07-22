Больницу Красного Креста в Железнодорожном районе Самары выставят на продажу

Изменения внесли в постановление от утверждении прогнозного плана приватизации имущества Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре выставят на продажу несколько исторических зданий, в том числе больницу Красного Креста на улице Никитинской, 2, больницу имени Шихобалова на улице Ленинской, 75, бывшее здание госархива на улице Молодогвардейской, 35. Соответствующие изменения внесли в постановление от утверждении прогнозного плана приватизации имущества Самарской области на 2025-2027 годы.

Кроме того, в прогнозный план приватизации внесли здание профилактория на улице Земеца, 36А, медсанчасть №2 на проспекте Кирова, 73А и другие нежилые строения, а также земельные участники под ними.

В Тольятти хотят приватизировать недостроенное здание на Цветном бульваре и детскую пищевую станцию на улице Транспортной. В Волжском районе в перечень вошли здания в Курумоче – несколько спальных корпусов, клуб-столовая, котельная, лечебный корпус. Все это когда-то принадлежало санаторию.

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