Рост цен на всех этапах предложили отслеживать в Госдуме

Документ планируют принять во втором и третьем чтениях. Фото: пресс-служба «ЕР»

В Госдуме РФ рассматривают законопроект, касающийся государственного регулирования торговой деятельности. Он предусматривает мониторинг цен на продукты на всех этапах, от производителя до прилавка. При резком росте цен это позволит выяснить, на каком именно этапе произошел скачок. Инициативу внесла партия «Единая Россия».

Согласно законопроекту, правительство РФ будет утверждать перечень органов, которые получат доступ к данным ФНС для оценки и комплексного анализа динамики цен. Также планируется определить перечень продуктов, мониторинг за которым будут проводить в первую очередь. Инициативу прокомментировал депутат Самарской губдумы Александр Живайкин.

«Цены на продукты — одна из самых чувствительных тем для жителей. Сейчас не всегда понятно, где именно произошёл скачок. Этот законопроект даст возможность отслеживать цену на каждом этапе и оперативно выяснять причину», – сказал он и отметил, что это позволит сделать ценообразование более прозрачным.

Документ планируют принять во втором и третьем чтениях. Он вступит в силу с 1 января 2027 года.

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