В больнице №6 Самары начали ремонт отделения узких специалистов

Работы начались в июне, а завершатся в октябре. Фото: минздрав Самарской области

В Самаре идет ремонт отделения узких специалистов в больнице №6, который находится на улице Аэродромной, 71. По данным регионального минздрава, работы начались в июне, а завершатся в октябре.

«В обновленном отделении появятся современные кабинеты, спланированные с учётом актуальных требований к организации пространства», – прокомментировала пресс-служба минздрава Самарской области.

Пока идет ремонт, специалисты – кардиолог, невролог, хирург, сосудистый хирург, травматолог – принимают пациентов в соседних корпусах на улице Советской Армии, 56 и Аэродромной, 56. Ремонт идет в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»

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