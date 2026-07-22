В больнице №6 Самары начали ремонт отделения узких специалистов

В Самаре идет ремонт отделения узких специалистов в больнице №6, который находится на улице Аэродромной, 71. По данным регионального минздрава, работы начались в июне, а завершатся в октябре.
«В обновленном отделении появятся современные кабинеты, спланированные с учётом актуальных требований к организации пространства», – прокомментировала пресс-служба минздрава Самарской области.
Пока идет ремонт, специалисты – кардиолог, невролог, хирург, сосудистый хирург, травматолог – принимают пациентов в соседних корпусах на улице Советской Армии, 56 и Аэродромной, 56. Ремонт идет в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»
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