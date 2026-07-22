В Тольятти проверили ход капремонта школ и детских садов

Всего в этом году в Тольятти ремонтируют шесть образовательных учреждений. Фото: пресс-служба «ЕР»

В Тольятти прошло выездное совещание депутатов фракции «Единой России» в Самарской губернской думе. «Партдесант» проверил, как идет капремонт школ и детских садов Автограда. Всего в этом году в Тольятти ремонтируют шесть образовательных учреждений.

«Традиционно мы контролируем качество капитальных работ, на которые выделяются средства из федерального и регионального бюджетов. Многое сделано, средства используются с умом, помогают шефы, помогает муниципалитет», – отметила Екатерина Кузьмичева, зампредседателя губдумы, руководитель фракции в региональном парламенте.

На ремонт второго корпуса школы №70 выделили более 121 миллиона рублей, сейчас здесь идут внутренние работы. В детсаду №162 «Олимпия» ремонт стартовал в марте, здесь уже отремонтировали группы, лестницы, кровлю и др. В первом корпусе лицея №19 частично отремонтируют кабинеты, лестницы, заменят двери, плитку и выполнят другие работы.

Кроме того, в 2026 году в Тольятти ремонтируют первый корпус школы №4, лицее №51 и школу №58. Везде работы идут по графику, к 1 сентября школы и детские сады примут детей после ремонта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал