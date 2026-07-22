Самарцев защитят от оформленных мошенниками кредитов

Если мошенники будут оформлять кредит, человек получит об этом информацию по своим контактным данным или на госуслугах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме во втором и третьем чтениях приняли закон, направленный на защиту граждан от мошенников. Он касается всех жителей страны, в том числе самарцев. Речь идет о случаях, когда мошенники без ведома человека оформляют на него кредит или займ.

«Банки и микрофинансовые организации будут обязаны информировать клиентов о подписании от их имени кредитных договоров, а также об их условиях», – сообщила пресс-служба Госдумы.

Если мошенники будут оформлять кредит, человек получит об этом информацию по своим контактным данным или на госуслугах. Обещают, что это произойдет в течение 15 минут после оформления.

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