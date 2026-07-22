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НовостиОбщество22 июля 2026 14:43

Самарцев защитят от оформленных мошенниками кредитов

Самарцам объяснили, как узнать об оформленном мошенниками кредите
Александра ТАЙБАТРОВА
Если мошенники будут оформлять кредит, человек получит об этом информацию по своим контактным данным или на госуслугах

Если мошенники будут оформлять кредит, человек получит об этом информацию по своим контактным данным или на госуслугах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме во втором и третьем чтениях приняли закон, направленный на защиту граждан от мошенников. Он касается всех жителей страны, в том числе самарцев. Речь идет о случаях, когда мошенники без ведома человека оформляют на него кредит или займ.

«Банки и микрофинансовые организации будут обязаны информировать клиентов о подписании от их имени кредитных договоров, а также об их условиях», – сообщила пресс-служба Госдумы.

Если мошенники будут оформлять кредит, человек получит об этом информацию по своим контактным данным или на госуслугах. Обещают, что это произойдет в течение 15 минут после оформления.

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