В Самаре начали банкротить стройтрест «Электрощит»

Следующее судебное заседание назначили на 31 августа Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Строительно-монтажный трест «Электрощит» в Самаре может обанкротиться. В феврале 2026 года с таким иском в арбитражный суд Самарской области обратилось ООО «ПромУтилизация» из-за долга в 4,2 миллиона рублей. Позже о включении в реестр требований заявил еще один кредитор, долг перед которым превышает 10 миллионов рублей.

«Ввести в отношении ООО СМТ «Электрощит» процедуру банкротства – наблюдение», – постановил суд 17 июля.

Эта процедура является первым этапом банкротства. Если ситуация не изменится, трест могут обанкротить. Следующее судебное заседание назначили на 31 августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал