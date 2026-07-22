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НовостиОбщество22 июля 2026 15:02

В Самаре начали банкротить стройтрест «Электрощит»

Суд в Самаре ввел процедуру наблюдения за «Электрощитом»
Александра ТАЙБАТРОВА
Следующее судебное заседание назначили на 31 августа

Следующее судебное заседание назначили на 31 августа

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Строительно-монтажный трест «Электрощит» в Самаре может обанкротиться. В феврале 2026 года с таким иском в арбитражный суд Самарской области обратилось ООО «ПромУтилизация» из-за долга в 4,2 миллиона рублей. Позже о включении в реестр требований заявил еще один кредитор, долг перед которым превышает 10 миллионов рублей.

«Ввести в отношении ООО СМТ «Электрощит» процедуру банкротства – наблюдение», – постановил суд 17 июля.

Эта процедура является первым этапом банкротства. Если ситуация не изменится, трест могут обанкротить. Следующее судебное заседание назначили на 31 августа.

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