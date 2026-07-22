Губернатор Вячеслав Федорищев осмотрел площадку нового производства в Тольятти

Глава региона также посетил больницу №5, пообщался с персоналом. Фото: Иван Макеев

22 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работал в Тольятти. Он ознакомился с производством ООО «Завод стальных колес» – одним из крупнейших производителей штампованных дисков в России. Несколько лет назад здесь модернизировали производство легковых колес, а сейчас завод планирует выпускать колеса для грузовиков и сельхозтехники. Соглашение об этом было подписано на ПМЭФ 3 июня.

Объем инвестиций превышает 1,5 миллиарда рублей, в том числе 800 миллионов предоставил Фонд развития промышленности. Пробный пуск наметили на конце 2026 года, в перспективе мощность производства составит 500 тысяч колес в год. Благодаря этому будут созданы 120 рабочих мест.

По итогам визита на производство Вячеслав Федорищев поручил увеличить количество рабочих на площадке, чтобы ускорить темпы. Контролировать ход работ будут регулярно.

Глава региона также посетил больницу №5, пообщался с персоналом. По словам министра здравоохранения Андрея Орлова, больница является одной из крупнейших в регионе, в ее структуру входят несколько центров, где оказывают высокотехнологичную помощь. По итогам визита Вячеслав Федорищев принял решение об оснащении больницы новым оборудованием.

«В этом году поставим еще один рентген-аппарат, а в следующем году - еще один ангиограф», - сказал губернатор.

Сейчас в сосудистом центре больницы проводят около 3000 операций. Благодаря новому оборудованию их число может вырасти на 50%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал