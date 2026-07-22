В Самарской области продают цеха завода «Сызрань-Пластик» за 1,2 млрд рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Сызрани выставили на продажу цеха бывшего завода «Сызрань-Пластик», которые располагаются на Саратовском шоссе. Объявление разместили на одном из сервисов. К продаже предлагается помещение площадью 130 тысяч квадратных метров. По словам автора объявления, можно снести не несущие стены и объединить пространство.
Цех имеет удобную транспортную доступность. Рядом пролегает трасса М-5, семь железнодорожных веток. На территории есть инфраструктура, в том числе магазин, столовая.
Среди плюсов этого проекта автор называет невысокую зарплату в Сызрани, по его словам, с кадрами проблем не будет. За объект он просит 1,2 миллиарда рублей, но готов продать его по частям.
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