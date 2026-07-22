Умерла ветеран телевидения Самары Галина Басова

С Галиной Басовой простятся 23 июля в 11.00 Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре умерла ветеран телевидения Галина Басова, об этом 22 июля сообщили ее коллеги. Галина Алексеевна стояла у истоков телевидения в нашей области, куда приехала после окончания вуза как молодой специалист.

Галина Басова посвятила телевидению более 40 лет жизни. Она всегда была надежным тылом для всех, кто работал в прямом эфире. Коллеги ценили ее за профессионализм и готовность прийти на помощь.

С Галиной Басовой простятся 23 июля в 11.00 на улице 22 Партсъезда, 175, пишет ГТРК «Самара». «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким покойной!

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