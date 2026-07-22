В Самарской области выяснили число пострадавших от мошенников граждан

Более чем в половине случаев самарцев обманывали по телефону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаркой области региональное отделение Банка России провело опрос среди граждан и организаций о безопасности финансовых услуг. В нем приняли участие более 16 тысяч человек.

«Выяснилось, что жертвами мошенников стали 2,7% опрошенных», – уточнила пресс-служба учреждения.

Более чем в половине случаев самарцев обманывали по телефону. Чаще всего опрошенные переводили деньги на присланные им реквизиты, сообщали код из смс, переходили по фишинговым ссылкам, устанавливала неизвестное приложение по указанию незнакомцев. В большинстве случаев мошенникам удавалось похитить не более 20 тысяч рублей.

Самарцам напоминают, что нельзя никому сообщать и передавать конфиденциальную информацию, особенно коды из сообщений. Помните, что сотрудники правоохранительных органов и финансовых учреждений никогда не звонят с целью «проверить» ваши деньги, а «безопасных» счетов просто не существует.

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