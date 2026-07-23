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НовостиОбщество23 июля 2026 4:08

Беспилотная опасность действует в Самарской области с ночи 23 июля

В Самарской области действует опасность атаки БПЛА
Александра ТАЙБАТРОВА
Жителей региона призывают быть бдительными

Жителей региона призывают быть бдительными

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 23 июля в Самарской области объявили беспилотную опасность. Об этом около 03.00 в своем канале в МАКС написал губернатор Вячеслав Федорищев. Самарцы получали предупреждения от МЧС.

Одновременно с беспилотной опасностью в регионе ввели режим «ковер». На всех высотах закрыто воздушное пространство. Аэропорт Курумоч временно не принимает и не отправляет самолеты.

Жителей региона призывают быть бдительными. В случае ЧП звоните по номеру 112. Если заметили на улице подозрительный объект, напоминающий упавший беспилотник или его обломки, не подходите близко, а сообщите о находке в экстренные службы.

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