Беспилотная опасность действует в Самарской области с ночи 23 июля

Жителей региона призывают быть бдительными Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 23 июля в Самарской области объявили беспилотную опасность. Об этом около 03.00 в своем канале в МАКС написал губернатор Вячеслав Федорищев. Самарцы получали предупреждения от МЧС.

Одновременно с беспилотной опасностью в регионе ввели режим «ковер». На всех высотах закрыто воздушное пространство. Аэропорт Курумоч временно не принимает и не отправляет самолеты.

Жителей региона призывают быть бдительными. В случае ЧП звоните по номеру 112. Если заметили на улице подозрительный объект, напоминающий упавший беспилотник или его обломки, не подходите близко, а сообщите о находке в экстренные службы.

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