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НовостиОбщество23 июля 2026 4:47

В Самаре за миллион рублей продают волейбольный мяч с автографом Ельцина

Самарцам предлагают купить мяч с автографом первого президента России
Александра ТАЙБАТРОВА
Автор объявления уверяет, что мяч был подписан Ельциным в 1992 году

Автор объявления уверяет, что мяч был подписан Ельциным в 1992 году

Фото: Архив "КП".

В Самаре выставили на продажу волейбольный мяч с автографом первого президента России Бориса Ельцина. Объявление можно найти на одном из сайтов. За артефакт собственник просит круглую сумму - миллион рублей.

«Мяч был подписан в Германии в 1992 году во время визита в западную группу войск». – заверяет владелец.

Продаваемый мяч на вид соответствует своему более чем 30-летнему возрасту, а автограф с годами поблек, хотя и различим. Владелец уникального мяча обещает рассказать все подробности лично будущему собственнику.

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