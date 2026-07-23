В Самаре за миллион рублей продают волейбольный мяч с автографом Ельцина

Автор объявления уверяет, что мяч был подписан Ельциным в 1992 году Фото: Архив "КП".

В Самаре выставили на продажу волейбольный мяч с автографом первого президента России Бориса Ельцина. Объявление можно найти на одном из сайтов. За артефакт собственник просит круглую сумму - миллион рублей.

«Мяч был подписан в Германии в 1992 году во время визита в западную группу войск». – заверяет владелец.

Продаваемый мяч на вид соответствует своему более чем 30-летнему возрасту, а автограф с годами поблек, хотя и различим. Владелец уникального мяча обещает рассказать все подробности лично будущему собственнику.

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