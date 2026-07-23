Работающим самарским пенсионерам повысят выплаты с 1 августа

Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа работающим пенсионерам автоматически пересчитают выплаты. Это затронет всех россиян, в том числе самарцев, которые получают пенсию и работали в 2025 году.

«Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы», – уточнила пресс-служба Социального фонда России.

Размер перерасчета будет зависеть от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем ощутимее станет прибавка. Но максимально работающий пенсионер за год может получить лишь три пенсионных коэффициента.

Что еще изменится с 1 августа 2026 года, читайте по ссылке.

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