Два ребенка утонули, еще одного успели спасти: трагедия на воде произошла в Самарской области

Тело одного погибшего нашли, а второго - пока нет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 22 июля в Самарской области произошла трагедия на воде. Около 19.55 стало известно, что в Борском районе в реке Самара утонули двое несовершеннолетних, сообщает МЧС Самарской области.

«Спасателями Поисково-спасательной службы проведены работы по извлечению тела погибшего 17-летнего подростка», – говорится в пресс-релизе регионального МЧС.

Тело 14-летнего подростка, который тоже, предположительно, погиб, пока не нашли. Поисковые работы продолжатся 23 июля. Всего к поискам привлечены 20 человек и шесть единиц техники. Также задействованы оперативная группа и психологи МЧС.

Жертв могло бы быть больше. Но очевидцы успели спасти еще одного несовершеннолетнего – 15-летнего подростка.

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