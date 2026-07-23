Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Синоптики прогнозировали сильный дождь ночью и утром в Самарской области. По данным Приволжского УГМС, уровень осадков мог составить от 15 до 49 миллиметров. Из-за этого в регионе объявляли желтый уровень опасности.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
К счастью, столь мощный ливень на Самару не обрушился, но дождь ночью был, сообщают подписчики «КП-Самара». А вот за Волгой, по словам очевидцев, ночью знатно громыхало.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Дождь принес небольшое облегчение жителям мегаполиса в июльскую жару. Но – ненадолго. Днем 23 июля в Самаре прогнозируют +30...+32 градусов, преимущественно без осадков. А вот ночью и днем 24 июля возможна гроза на фоне жары до +34 градусов.
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