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НовостиОбщество23 июля 2026 5:42

Долгожданный дождь пришел в Самару 23 июляфото

В Самарской области прогнозируют грозу
Александра ТАЙБАТРОВА
Ночью в Самаре прогнозировали ливень, но прошел линь небольшой дождь

Ночью в Самаре прогнозировали ливень, но прошел линь небольшой дождь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики прогнозировали сильный дождь ночью и утром в Самарской области. По данным Приволжского УГМС, уровень осадков мог составить от 15 до 49 миллиметров. Из-за этого в регионе объявляли желтый уровень опасности.

Дождь немного освежил Самару

Дождь немного освежил Самару

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

К счастью, столь мощный ливень на Самару не обрушился, но дождь ночью был, сообщают подписчики «КП-Самара». А вот за Волгой, по словам очевидцев, ночью знатно громыхало.

Ночью и днем 24 июля возможна гроза

Ночью и днем 24 июля возможна гроза

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дождь принес небольшое облегчение жителям мегаполиса в июльскую жару. Но – ненадолго. Днем 23 июля в Самаре прогнозируют +30...+32 градусов, преимущественно без осадков. А вот ночью и днем 24 июля возможна гроза на фоне жары до +34 градусов.

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