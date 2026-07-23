Синий флаг будут вывешивать на пляже в Самаре. Зачем и что это значит

Самарский пляж вошел в число лучших по стране. Фото: администрация Самары.

На пляже на второй очереди набережной Волги в Самаре теперь будут вывешивать синий флаг. Речь идет о территории от улицы Маяковского до дамбы в районе комплекса «Кинап». Что это значит, рассказал глава города Иван Носков.

«Пляжу на второй очереди набережной присвоена I категория. Это значит, что он соответствует всем высоким стандартам качества и безопасности в России», - написал мэр в своем канале в МАХ.

Самарский пляж внесли в Единый реестр объектов классификации в сфере туристической индустрии. Он стал единственным в ПФО, кто получил такой высокий статус.

Сертификацию пляжа проводили эксперты из Ялты по инициативе МАУ «Самарская набережная». Они проверили работу спасательных постов, наличие зон активностей, доступность территории для людей с ОВЗ, регулярность уборки, качество песка и др.

По данным городской администрации, первую категорию пляжам присваивают на три года с условием ежегодного подтверждения. Также есть возможность продлить этот статус, пройдя повторную сертификацию.

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