Более 8,7 тыс. человек посетили летний кинотеатр на набережной в Самаре

С начала мая в кинотеатре "Филин" показали свыше 180 фильмов и мультиков. Фото: администрация Самары.

Более 8,7 тысячи жителей и гостей Самары посетили кинотеатр под открытым небом «Филин» с мая 2026 года. Бесплатные кинопоказы проходят на Софийской набережной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С начала мая в кинотеатре показали свыше 180 художественных и документальных фильмов и мультфильмов. Среди них как уже полюбившиеся зрителям киноленты, так и премьеры. Сеансы проходят каждый день, кроме понедельника и вторника. Их устраивают при благоприятных погодных условиях и безопасной обстановке.

Ранее «КП-Самара» публиковала расписание бесплатных показов на эту неделю. Среди картин, которые зрители могут увидеть в ближайшее время, - «Дневной дозор», «Алиса в Стране чудес», «Месть от кутюр» и др.

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