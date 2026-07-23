Районные этапы турнира «Лето с футбольным мячом» завершились в Самаре

Победители районных туров выступят на городском этапе. Фото: администрация Самары.

В Самаре завершились районные этапы турнира «Лето с футбольным мячом». В нем приняли участие более 150 дворовых и школьных команд, в которые вошли мальчики и девочки от 9 до 11 лет и 12-13 лет.

«В этом сезоне на городской этап у нас пошли четыре команды девочек в младшей группе и три в старшей, семь команд мальчиков в младшей и восемь в старшей группе. Всего 22 коллектива. Ребята играют по упрощенным правилам: на уменьшенных полях, с укороченным временем и малым составом, что соответствует их возрасту», - рассказал глава департамента физической культуры и спорта Самары Дмитрий Чеканов.

Финальные этапы городского этапа пройдут с 31 июля по 1 августа на стадионе «Нефтяник», сообщает «Самара-ГИС». Победители сразятся на областном уровне. Лучшие команды ждет встреча с ветеранами клуба «Крылья Советов».

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