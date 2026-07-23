Самарцы смогут подобрать надежный пароль для учетных записей с помощью игры «Змейка»

Надежность пароля зависит от его длины, разнообразии и полной случайности символов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Теперь не нужно ломать голову над сложными комбинациями, чтобы создать надежный пароль. На портале по киберграмотности появилась бесплатная игра-генератор «Змейка». Она поможет защитить аккаунты от мошенников, сообщает пресс-служба Сбера.

По данным разработчиков, игрок управляет змейкой и собирает на поле разные символы, в приоритете — редкие знаки на клавиатуре. Игра длится всего 90 секунд, за это время змейка не должна врезаться в стены, в собственный хвост и всплывающих на поле мангустов. В конце игры система покажет, получился ли надежный пароль из собранных символов. Если да, то его можно сразу использовать для своих аккаунтов.

По оценкам экспертов, 60% всех паролей взламывают в течение первого часа. Современные методы подбора с умными алгоритмами и слитыми базами данных мгновенно справляются со слабыми комбинациями, которые придумывают сами люди. Пользователи защищают свои аккаунты предсказуемо: используют словарные слова, известные комбинации символов. Даже хаотичное нажатие клавиш редко дает настоящую случайность, которую не распознают умные алгоритмы.

Эксперты отмечают, что надежность пароля зависит от его длины, разнообразии и полной случайности символов. Такие комбинации могут создавать только специальные генераторы. Игровой тренажер призван помочь в подборе готовых надежных вариантов.

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