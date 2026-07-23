Почти три миллиона предложений от россиян поступило в Народную программу

Окончательную версию программы утвердят в августе. Фото: пресс-служба «ЕР»

В новую Народную программу поступило почти три миллиона предложений от россиян. Это больше, чем было в 2021 году, отметил председатель партии «Единая Россия» Дмитрия Медведев во время заседания Экспертного совета. В программе отразят ответы на семь вызовов, которые стоят перед страной.

«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов нашей страны», – сказал Дмитрий Медведев и подчеркнул, что для этого семьям страны нужно обеспечить комфортный уровень жизни.

Также партия продолжит работу для поддержки экономики, развития социальной сферы, повышения качества жизни и ее безопасности. Пристальное внимание будут уделять развитию военного производства и разработке мер поддержки для ветеранов боевых действий.

Во время заседания были озвучены новые предложения в Народную программу касательно дальнейшего развития медицины, усиленного внимания к малым городам с населением до 80 тысяч человек, инвестиций в объекты культурного наследия и др. Окончательную версию программы утвердят на втором этапе Съезда партии в августе.

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