Алексей Копытин стал и.о. председателя Самарского областного суда

Стаж работы Алексея Копытина в должности судьи составляет 16 лет / Фото: Самарский областной суд

Назначен новый председатель Самарского областного суда. Этот пост с приставкой «и.о.» занял Алексей Копытин. Информация об этом размещена на сайте инстанции.

«Алексей Копытин назначен исполняющим обязанности председателя Самарского областного суда с 21 июля 2026 года», - говорится в сообщении.

Алексею Копытину 51 год. Он окончил Оренбургский государственный университет. Работал в прокуратуре Кинель-Черкасского района Самарской области. Его стаж работы в должности судьи составляет 16 лет. Сначала работал в Сергиевском районном суде, затем в Самарском областном. С марта 2022 года по недавнее время занимал должность зампреда облсуда.

На посту и.о. председателя Алексей Копытин сменил Александра Шилова, которому грозят антикоррупционные иски. Его заподозрили в использовании служебного положения для личного обогащения.

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