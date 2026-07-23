Жительница Самары получила условный срок за присвоение чужого телефона

Присвоенный телефон женщина продала всего за 5000 рублей, так как на нем был установлен пароль Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самаре девушка-подросток оставила телефон стоимостью около 50 тысяч рублей на кассе самообслуживания. Ее мать обратилась в полицию. Полицейские посмотрели записи с камер в магазине, опросили свидетелей и выяснили, куда же пропал гаджет.

«Забытый несовершеннолетней телефон заметила одна из покупательниц», – прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сознательная женщина отдала находку охраннику магазина. Тот стал расспрашивать посетителей, и на его вопрос откликнулась 30-летняя женщина: она заявила, что телефон принадлежит ей, и забрала его.

Самарчанку быстро вычислили. Присвоенный телефон она уже продала всего за 5000 рублей, так как на нем был установлен пароль. Женщина ранее уже была не раз судима. Теперь ее приговорили к новому сроку за кражу, на этот раз – условному, на два года. Также она должна будет возместить стоимость телефона потерпевшей.

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