С 21 июля единое пособие самарцам назначают по новым правилам

С 21 июля будут проводить проверку фактического проживания или пребывания по всем заявлениям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 21 июля 2026 года в России обновили правила назначения единого пособия, предупредили в Социальном фонде. Они распространяются на всех россиян, в том числе на самарцев.

«Условия позволят точнее определять право на выплату и сделать поддержку более адресной», – прокомментировала пресс-служба СФР.

Ранее пособие назначили, если получатель не работает, но оформлен по уходу за нетрудоспособным гражданином вне зависимости от степени родства. Теперь же для оформления пособия нужно, чтобы неработающий член семьи ухаживал за близким родственником, например, за родителями, бабушкой, дедушкой, детьми, внуками и т.д. После подачи заявления на единой пособие родство нужно будет подтвердить.

Также с 21 июля будут проводить проверку фактического проживания или пребывания по всем заявлениям. Большинство сведений СФР проверит самостоятельно, в иных случаях для назначения единого пособия нужно предоставить дополнительные документы.

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