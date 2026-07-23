Самарцам показали подросших енотиков из зоопарка

Чаще всего увидеть енотиков можно утром и в вечернее время. Фото: скриншот видео Самарского зоопарка

Самарский зоопарк показал, как выглядят малыши-еноты, которые родились весной. На свет появились три очаровательных малыша, и, когда они подросли, мама разрешила им выходить из укрытия.

«Чаще всего увидеть енотиков можно утром и в вечернее время», – посоветовала пресс-служба зоопарка.

Посетителей предупреждают, что большую часть дня еноты спят. В жару, как сейчас, они любят забираться под крышу своего вольера и отдыхать там. Так что если вы подойдете к вольеру с самарскими енотами и не увидите их, то просто посмотрите выше – наверняка семейство прячется от жары под крышей.

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