Очередную партию дронов передали бойцам СВО в Самаре

Активисты передали на передовую пять FPV-дронов ударного типа и один разведывательный БПЛА / Фото: предоставлено реготделением партии "Единая Россия"

В Самаре передали очередную партию беспилотников бойцам СВО. Среди них: пять FPV-дронов ударного типа и один разведывательный БПЛА. Их удалось приобрести в рамках народного проекта «Экопатриот».

Средства на покупку дронов выручили от переработки вторсырья, которое собрали жители региона. Беспилотники передали в зону СВО через помощника командира батальона по огневому поражению, гвардии лейтенанта Рэма Худика.

«Знаю, что наш русский народ всегда нас поддерживает. И с этой верой в их поддержку мы идем только вперед», — поблагодарил земляков участник СВО.

Напомним, проект «Экопатриот» стартовал в мае 2026 года. Его инициатором стал депутат Самарской губернской думы от партии «Единая Россия» Александр Живайкин. В рамках проекта жители сдают вторсырье на переработку, а вырученные средства идут на закупку дронов и гуманитарной помощи для участников СВО. За два месяца удалось собрать более 20 тонн вторсырья. На передовую было отправлено 10 беспилотных аппаратов. В дальнейших планах — масштабирование проекта на все районы Самарской области.

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