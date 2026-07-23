В аэропорту Самары теперь можно оформить посадочные талоны для игрушек

Новая опция доступна на всех стойках регистрации. Фото: пресс-служба Курумоча

В самарском аэропорту Курумоч запустили новый игровой сервис «Посадочный талон для друга». Теперь маленькие пассажиры могут получить именной посадочный талон для любимой игрушки.

«Выдача талона занимает не больше 30 секунд, но превращает обычное ожидание рейса в маленькое приключение», – отметила пресс-служба Курумоча.

В «игрушечном» посадочном талоне указано имя «получателя», номер рейса, место «у окошка», есть даже игровой штрих-код.

Новая опция доступна на всех стойках регистрации. Посадочные талоны игрушкам выдают бесплатно. Организаторы надеются, что сервис подарит путешественникам положительные эмоции и сделает перелет более комфортным.

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