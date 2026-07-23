В Самаре ужесточили приговор мужчине за разбой и вовлечение брата в преступление

Обвиняемый будет отбывать срок в колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области по апелляционному представлению изменили приговор 28-летнему мужчине. Ранее районный суд назначил ему восемь лет колонии общего режима за разбой и вовлечение несовершеннолетнего в тяжкое преступление. Прокурор счел наказание слишком мягким и обжаловал его, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«С учетом тяжести совершенного деяния необходимо определить отбывание наказания в колонии строгого режима», — заявил прокурор апелляционного отдела областной прокуратуры. Суд согласился с доводами надзорного ведомства.

В июне 2025 года мужчина уговорил своего несовершеннолетнего брата пойти на разбой, пообещав ему выгоду. Злоумышленники надели маски и перчатки, ворвались в магазин на улице Мориса Тореза. Они распылили газ в лицо продавцу и украли электронику на сумму 300 тысяч рублей.

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