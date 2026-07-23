Обвиняемого в похищении 2 млн рублей в Самарской области оставили под стражей

С карт были похищены положенные бойцу выплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Со счетов жителя Самарской области, который заключил контракт о прохождении военной службы, пропали два миллиона рублей. Позже 64-летний мужчина погиб в зоне СВО. В похищении денег обвиняют его знакомого, который убедил погибшего заключить контракт, сопровождал его при прохождении медкомиссии и оформлении всех необходимых документов. А перед тем, как отправиться в зону СВО, мужчина еще и заключил брак с 28-летней женщиной, которую считают соучастницей преступления.

«Впоследствии участники группы под различными предлогами завладели банковскими картами потерпевшего», – прокомментировала объединенная пресс-служба судов Самарской области.

На эти карты поступали выплаты, положенные при заключении контракта, а также в связи со смертью бойца. Эти деньги и были похищены. Ранее обвиняемого по этому делу арестовали. Он просил смягчить ему меру пресечения, но облсуд не нашел для этого оснований и оставил мужчину под стражей.

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