В Самарской области за семь лет создали более 15 тысяч мест в детских садах

Это позволило снизить очередь в дошкольные учреждения Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области с 2018 по 2025 год создали 15 162 новых места в детских садах. Это позволило снизить очередь в дошкольные учреждения и повысить доступность образования для детей, в том числе младше трех лет. Счетная палата Самарской области проверила, как расходовались бюджетные средства на эти цели.

«Несмотря на реализацию мер, задача по увеличению мест для детей остается актуальной в отдельных микрорайонах Самары и Волжского района», — отметили в Счетной палате. По итогам проверки Министерству образования Самарской области внесли представление.

При строительстве и реконструкции садов использовали механизмы государственно-частного партнерства. Это позволило привлечь внебюджетные инвестиции и снизить нагрузку на областной бюджет. В ходе проверки нашли нарушения бюджетного законодательства и закона о контрактной системе.

Отчет направили губернатору, в Самарскую Губернскую Думу, Счетную палату РФ, прокуратуру и областной Минфин. Информационные письма также ушли в Минстрой, Минсельхоз и администрации муниципалитетов.

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