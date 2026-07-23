Самарцев предупредили о новой схеме обмана под видом романтических знакомств

Самарцам советуют с осторожностью относиться к знакомствам через соцсети и сайты знакомств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Самарской области предупреждают о новой схеме обмана. Она ориентирована на одиноких женщин и мужчин. В группе риска — те, кто уже столкнулся с финансовыми потерями, находится в уязвимом эмоциональном состоянии и ищет способ заработать. Мошенники не только выманивают у своих жертв деньги, но и вовлекают их в уголовные преступления, сообщает пресс-служба МегаФона.

Действуют преступники следующим образом: находят через соцсети или специальные сайты одиноких мужчин или женщин, завязывают романтическое знакомство, а затем предлагают принять участие в инвестпроекте. Когда жертва теряет деньги, мошенники убеждают компенсировать потерю финансов другой схемой заработка. Третий этап обмана — размещение в квартире жертвы антенного шлюза, являющегося составной частью сим-бокса, через который выполняются мошеннические звонки. Это может обернуться для человека уголовным делом.

«Размещая оборудование для передачи мошеннических звонков в чужой квартире, преступники превращают доверчивого человека в формального «администратора» нелегальной инфраструктуры», — прокомментировал директор департамента предотвращения мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

Самарцам советуют с осторожностью относиться к романтическим связям через интернет, которые сопровождаются предложениями легкого заработка. Также эксперты советуют не устанавливать по просьбам виртуальных знакомых какое-либо оборудование у себя в квартире. Подобные предложения — повод обратиться в правоохранительные органы.

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