Самарцев приглашают поучаствовать в разработке мастер-плана села Ширяево

Мастер-план для села Ширяево разрабатывают в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мастер-план для села Ширяево разрабатывают в Самарской области. Также специалисты изучают опыт его посещения, рассказали в региональном минграде. Это важно, чтобы сделать поездки туда более комфортными, а развитие территории – более бережным.

«Чтобы проект получился действительно полезным и эффективным, очень важно мнение туристов и гостей», – прокомментировала пресс-служба минграда.

Всех, кто бывал в Ширяево, независимо от места проживания, просят поделиться своим опытом. Ответы помогут разработчикам мастер-плана понять, что действительно нужно туристам, и исправить неудобства. Анкету можно заполнить по ссылке, она полностью анонимна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал