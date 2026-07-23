В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за жары до +37°C

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Сильная жара ожидается в Самарской области с 24 по 26 июля 2026 года. Воздух прогреется до +37 градусов, объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
«Носите легкую одежду и головные уборы, соблюдайте питьевой режим. По возможности сократите время пребывания на открытой местности, чтобы избежать солнечного удара», — рекомендует МЧС России.
Держите температуру кондиционера в пределах 23–25 градусов и не сидите в помещении во влажной одежде. Выпивайте 2–2,5 литра воды ежедневно, а также избегайте слишком холодных напитков.
24 июля температура составит +30...+34°C. 25 и 26 июля воздух прогреется до +30...+37°C. При ухудшении самочувствия жителям советуют звонить по номеру 112.
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