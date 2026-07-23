Самарцы смогут обменять наличную валюту в банкоматах

Первые валютные банкоматы установлены более чем в 30 городах страны / Фото: пресс-служба Сбербанка

Жители Самары и еще нескольких городов России смогут обменять наличную валюту в банкоматах, которые установлены в торговых центрах, аэропортах и других популярных местах. Используется принцип «наличные за наличные». Таким образом можно получить доллары, дирхамы, евро, юани или рубли, сообщает пресс-служба Сбера.

Раньше обменять валюту можно было только в банковских отделениях. Теперь — в валютных банкоматах. Первые такие устройства установили более чем в 30 городах России. В списке есть и Самара. В банке отмечают, что воспользоваться услугой сможет любой желающий. Банковская карта не требуется. Лимит на одну операцию — 40 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте.

«Теперь не надо специально идти в отделение банка или искать пункт обмена валюты. Услуга становится доступной любому человеку в самых популярных и важных локациях: аэропорты, вокзалы, ТРК. Сервис будет удобен как для иностранных туристов, так и для россиян, выезжающих за рубеж», — прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

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