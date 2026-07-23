В Тольятти мужчина нападал на матерей с колясками и срывал серьги прямо на улице

Похищенные украшения грабитель продавал по заниженной цене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти вынесли приговор 47-летнему местному жителю, которого признали виновным в грабежах. С августа по октябрь 2025 года он нападал на женщин в Центральном и Автозаводском районах города. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Мужчина нападал на женщин с золотыми украшениями, в том числе на матерей с детьми в колясках. В одном из случаев он сорвал серьгу и травмировал мочку уха пострадавшей», — рассказали в надзорном ведомстве.

Нападения происходили на аллеях возле школ и во дворах жилых домов. Похищенные украшения грабитель продавал по заниженной цене, а деньги тратил на себя. Свои действия он объяснял отсутствием постоянного заработка. Суд назначил мужчине 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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