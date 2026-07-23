Гроза, град и шквалистый ветер надвигаются на Самарскую область

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
На Самарскую область вновь надвигается непогода. В ближайшие часы на регион могут обрушиться гроза, град и шквалистый ветер. Объявлен желтый уровень опасности.
«В ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью 24 июля 2026 года местами в Самарской области ожидается град и шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град», - сообщает Приволжское УГМС. Вместе с грозой в регионе может пройти кратковременный дождь.
ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее при нахождении на улице. Следует как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов и недостроев. Машины стоит поставить в гараж или подальше от непрочных конструкций.
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