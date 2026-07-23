В Самаре запустили сайт с 3D-атласами животных для школьников и ветеринаров

3D‑атласы дают возможность послойного изучения органов Фото: СамГМУ

В Самаре запустили специализированную платформу, на которой размещены анатомические 3D-атласы домашних и сельскохозяйственных животных. Ресурс предназначен для школьников, студентов и практикующих ветеринаров. Об этом сообщает СамГМУ.

«Школьники, которые выбирают профессию в сфере животноводства, ветеринарии или зоотехнии, получают возможность погрузиться в анатомию без риска и с высочайшим уровнем детализации», — говорится в сообщении.

3D-атласы дают возможность послойного изучения органов и систем без использования биоматериала. Для пользователей в отрытом доступе атласы коровы, свиньи, курицы, кошки и лягушки. Для работы нужно скачать программу на сайте, она также позволяет обновлять приложения. Оформить покупку или запросить демо-версию можно на той же площадке.

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