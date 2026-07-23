В Самаре улицу Дачную отремонтируют за 12 млн рублей

Подрядчик уложит новый асфальт на проезжей части и приведет в порядок тротуары. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре ищут подрядчика, который отремонтирует проезжую часть на улице Дачной. Речь идет об участке от улицы Чернореченской до улицы Пензенской. Заказчиком выступает департамент городского хозяйства и экологии Самары. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо заменить люки колодцев и ливневки, уложить новый асфальт, установить бортовой камень и привести в порядок тротуары. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 15 октября 2026 года.

Подрядчика определят с помощью электронного аукциона. Сейчас идет подача заявок. Итоги подведут 4 августа 2026 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 12 млн рублей.

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