В Самарской области открылась передвижная фотовыставка, посвященная орлану-белохвосту

На выставке представлены уникальные кадры из многолетних наблюдений за редкой птицей.

Предприятия Самарской группы ПАО «НК «Роснефть» представили передвижную фотовыставку «Орлан белохвост — крылатый символ Самарской Луки». Экспозиция из 16 фотополотен рассказывает о жизни редкой птицы, занесенной в Красную книгу Самарской губернии, России и мира.

Первыми посетителями выставки стали более 600 детей в лагере «Жигулевский Артек»: для детей провели лекцию о редких видах Самарской области, викторину «Энциклопедия родного края», интерактивный квест и творческий мастер класс. До конца года экспозиция побывает на 11 площадках в Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске, Самаре и Сызрани. С материалами о редкой птице смогут познакомиться более 5000 учащихся и тысячи посетителей нацпарка «Самарская Лука».

Фотовыставка – часть проекта по сохранению популяции орлана белохвоста, реализующаяся при участии Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевской нефтехимической компании и других предприятий Самарской площадки ПАО «НК «Роснефть» с 2023 года. Орнитологи национального парка «Самарская Лука» при поддержке компании ведут научные исследования: отслеживают численность птиц, изучают гнездовья и кормовую базу. В 2026 году зафиксировано 10 гнездовий, где подрастает до 20 птенцов. Самарская Лука стала донором для соседних регионов - отсюда разлетаются взрослые птицы.

Главная цель проекта - не только изучить популяцию, но и сформировать бережное отношение к природе у подрастающего поколения, в руках которого экологическое будущее региона.