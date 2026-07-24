Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 10:45

В Самарской области открылась передвижная фотовыставка, посвященная орлану-белохвосту

Нефтепереработчики региона рассказали, как помогают сохранить популяцию орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу
Елена ЧЕЧЕНИНА
На выставке представлены уникальные кадры из многолетних наблюдений за редкой птицей.

На выставке представлены уникальные кадры из многолетних наблюдений за редкой птицей.

Предприятия Самарской группы ПАО «НК «Роснефть» представили передвижную фотовыставку «Орлан белохвост — крылатый символ Самарской Луки». Экспозиция из 16 фотополотен рассказывает о жизни редкой птицы, занесенной в Красную книгу Самарской губернии, России и мира.

Первыми посетителями выставки стали более 600 детей в лагере «Жигулевский Артек»: для детей провели лекцию о редких видах Самарской области, викторину «Энциклопедия родного края», интерактивный квест и творческий мастер класс. До конца года экспозиция побывает на 11 площадках в Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске, Самаре и Сызрани. С материалами о редкой птице смогут познакомиться более 5000 учащихся и тысячи посетителей нацпарка «Самарская Лука».

Фотовыставка – часть проекта по сохранению популяции орлана белохвоста, реализующаяся при участии Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевской нефтехимической компании и других предприятий Самарской площадки ПАО «НК «Роснефть» с 2023 года. Орнитологи национального парка «Самарская Лука» при поддержке компании ведут научные исследования: отслеживают численность птиц, изучают гнездовья и кормовую базу. В 2026 году зафиксировано 10 гнездовий, где подрастает до 20 птенцов. Самарская Лука стала донором для соседних регионов - отсюда разлетаются взрослые птицы.

Главная цель проекта - не только изучить популяцию, но и сформировать бережное отношение к природе у подрастающего поколения, в руках которого экологическое будущее региона.