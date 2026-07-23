Более 750 нарушений правил благоустройства выявили комплексы «ДОЗОР» в Самаре

Мобильные комплексы пока работают только в Промышленном и Кировском районах. Фото: администрация Самары.

В Самаре запустили автоматическую фиксацию нарушений правил благоустройства. Пилотный проект пока работает только в Промышленном и Кировском районах. Его совместно реализуют городская администрация и ГЖИ Самарской области.

Нарушения фиксируют два мобильных комплекса «ДОЗОР». Они оснащены встроенными камерами и датчиками. Пока выявляют такие нарушения, как размещение транспорта на газонах и на контейнерных площадках для сбора ТКО, а также наличие мусора на территориях. Вся информация направляется в систему «Электронное ЖКХ». Затем материалы рассматривает ГЖИ, нарушитель получает административное наказание — штраф.

В течение трех месяцев мобильные комплексы выявили 753 нарушения. Было вынесено 326 постановлений о привлечении к ответственности как обычных жителей, так и юрлиц. Общая сумма штрафов составила около 3 млн рублей.

«В перспективе вместе с ГЖИ Самарской области планируем увеличить число комплексов и сократить сроки оформления протоколов до нескольких дней. Важно, что после завершения обкатки системы включим в перечень фиксации все пункты правил благоустройства», – сказал глава Самары Иван Носков.

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