Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июля 2026 13:45

В Самаре запретили розничную продажу алкоголя в День знаний

Ограничение будет действовать 1 сентября с 8 утра до 11 вечера
Елизавета ЖИРНОВА
Запрет коснется всех магазинов и торговых точек

Запрет коснется всех магазинов и торговых точек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 1 сентября 2026 года введут полный запрет на розничную продажу алкоголя. В связи с проведением в школах праздника «День знаний» ограничение будет действовать с 8:00 до 23:00. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Запрет установлен в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Он не распространяется на продажу алкоголя в заведениях общественного питания», — говорится в распоряжении регионального правительства.

Запрет коснется всех магазинов и торговых точек на территории городского округа Самара. Исключение сделали только для кафе, ресторанов и баров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал