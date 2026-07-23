В Самаре запретили розничную продажу алкоголя в День знаний

Запрет коснется всех магазинов и торговых точек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 1 сентября 2026 года введут полный запрет на розничную продажу алкоголя. В связи с проведением в школах праздника «День знаний» ограничение будет действовать с 8:00 до 23:00. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Запрет установлен в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Он не распространяется на продажу алкоголя в заведениях общественного питания», — говорится в распоряжении регионального правительства.

Запрет коснется всех магазинов и торговых точек на территории городского округа Самара. Исключение сделали только для кафе, ресторанов и баров.

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