В Самаре директора фирмы подозревают в неуплате налогов на 251 млн рублей

Приняты меры для возврата ущерба государству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области директор организации попал под следствие, его подозревают в уклонении от уплаты налогов. Речь о сумме свыше 251 миллиона рублей, накопленной за период с 2021 по 2024 год. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

«Мужчина намеренно занизил НДС, применяя вычеты счетов-фактур с ложными сведениями. В расходы неправомерно внесли стоимость комплектующих и подержанного оборудования», — рассказали в следственном управлении.

В федеральный розыск объявлен директор организации, не исполнивший налоговые обязательства. Следователи изъяли документы, допросили свидетелей, назначили экспертизы и приняли меры для возврата ущерба государству. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники УФСБ по Самарской области.

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