Глава Самары обсудил с жителями восстановление водоема в Дубовом колке

Озеро хотят перевести в категорию искусственных декоративных водоемов Фото: канал МАХ Ивана Носкова

Глава Самары Иван Носков вместе с жителями и помощником губернатора Денисом Портнягиным обсудил очистку водоема в сквере Дубовый колок. Рабочий объезд прошел в Кировском районе, об этом сообщил глава города в своем канале МАХ.

«Сначала нужно обеспечить подачу воды в водоем. Также поручил найти подходящее техническое решение, в том числе возможен вариант со скважиной. Вместе с тем предстоит провести и комплексную очистку озера», — написал Иван Носков.

В прошлом году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева провели инвентаризацию всех водоемов Самары. Озеро в Дубовом колке изначально имело природное происхождение, но из-за отсутствия притока и системы фильтрации его хотят перевести в категорию искусственных декоративных водоемов.

В профильные министерства направили предложения по областной программе «Самарские озера», в которую включили и водоем в сквере. На восстановление 13 искусственных водоемов города нужно более 2 миллиардов рублей с учетом проектных работ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал