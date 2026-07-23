В Самарской области столкнулись Audi и грузовая «ГАЗЕЛЬ»

Произошло боковое столкновение автомобилей Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области вечером 23 июля на трассе Кинель-Богатое столкнулись Audi и грузовая «ГАЗЕЛЬ». В результате аварии пострадал водитель легковушки и был госпитализирован. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«На месте работали пожарные-спасатели ПСО № 34 противопожарной службы региона, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Сотрудники служб провели стабилизацию машины, отключили аккумуляторы и деблокировали пострадавшего», — рассказали в ведомстве.

Сообщение о ДТП в Кинельском районе поступило в 17:08. В результате бокового столкновения автомобилей пострадал водитель Audi. Причины аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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