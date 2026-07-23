Губернатор Самарской области провел заседание Совета по делам казачества

Вручил представителям казачества Почетные знаки Фото: пресс-служба Правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание Совета по делам казачества. В нем участвовали главный федеральный инспектор по региону Михаил Феоктистов, ветераны СВО, чиновники, представители местного самоуправления и казаки Волжского войскового казачьего общества.

«Охрана порядка, пожарная безопасность, работа с молодежью и развитие культуры – приоритетные направления. Мы видим в казачестве надежную опору в решении задач региона. Надо сформулировать, какие шаги необходимы, чтобы оно и дальше развивалось», – отметил Вячеслав Федорищев.

Губернатор подчеркнул, что работа строится на Стратегии госполитики в отношении казачества. В регионе действует добровольческий отряд «Ермак», более 2000 казаков участвовали в боевых действиях, свыше 300 казаков удостоены наград. Власти помогают семьям бойцов, обеспечивают тыловую поддержку, медицинскую реабилитацию и юридическую помощь.

Отдельное внимание уделили подготовке парадного расчета казаков к Параду Победы в Москве в 2027 году. Вячеслав Федорищев также вручил представителям казачества Почетные знаки «За служение людям».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал