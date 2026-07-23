В Самаре на несанкционированной свалке пресекли незаконный сброс отходов

За первое полугодие наложено штрафов на 1,68 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре инспекторы минприроды и администрации города провели рейд экологического надзора на территории несанкционированной свалки в поселке Мясокомбинат. В Советском районе зафиксировали сброс строительных и растительных отходов, об этом сообщает минприроды Самарской области.

«Доказательная база для административного дела собрана, а штраф за каждый эпизод составляет от 40 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

В 2026 году в городе приступили к ликвидации свалки: по контракту предстоит вывезти порядка 2,7 тысячи тонн мусора. Территорию огородили, чтобы не пускать нелегальных возчиков, но нарушители нашли объезд. Власти готовят дополнительные меры для ограничения въезда. За первое полугодие по соответствующей статье наложено штрафов на 1,68 млн рублей.

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