В Самаре для ремонта тепловой сети перекрыли улицу Нагорную

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самаре вечером 23 июля ограничили движение транспорта по улице Нагорной. Проезжую часть временно перекрыли от улицы Ново-Вокзальной до Гвардейского переулка в обоих направлениях. Там будут ремонтировать тепловую сеть, об этом сообщает администрация города.
«Работы нужны для подготовки инженерных коммуникаций к следующему отопительному сезону. Рекомендуем заранее выбирать пути объезда», — отметили в ресурсоснабжающей организации.
Тепловую сеть ремонтируют в районе домов № 47б и 47в по улице Нагорной. Работы планируют завершить до конца июля. Маршрутов общественного транспорта на этом участке нет.
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