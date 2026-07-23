В Тольятти завершили капремонт инфекционного отделения больницы №5

Помощь оказывали без перерывов Фото: минздрав Самарской области

В Тольятти завершили капитальный ремонт взрослого инфекционного отделения городской клинической больницы №5. Оно находится на втором этаже лечебного корпуса и рассчитано на 40 коек. Отделение предназначено для госпитализации людей с острыми респираторными инфекциями, кишечными инфекциями, вирусными гепатитами и ВИЧ. Об этом сообщает минздрав Самарской области.

«Инфекционное отделение соответствует современным стандартам. Это боксированные палаты с отдельными санузлами и душевыми, адаптированные для маломобильных пациентов», — говорится в сообщении.

В ходе ремонта полностью реконструировали помещения: обновили стены, полы, потолки и инженерные коммуникации, а в боксах оборудовали душевые с трапами для санитарной обработки пациентов на каталках. На время работ пациентов перевели в инфекционный модуль, помощь оказывали без перерывов.

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