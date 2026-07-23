В Самарской области запустили движение «За медицину здорового долголетия»

Медики будут работать с теми, кто хочет сохранить здоровье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области стартовало региональное движение «За медицину здорового долголетия». Медики будут искать предриски ускоренного старения у молодых работающих граждан. Первый центр медицины здорового долголетия открыли в Самаре на базе городской больницы № 10, об этом сообщает «Самарская газета».

«Центры ведут работу с молодыми здоровыми людьми и жителями среднего возраста, занимаясь профилактикой хронических заболеваний и продлением активной жизни», — говорится в сообщении.

Проект поможет жителям региона вовремя заметить признаки ускоренного старения и предотвратить развитие болезней. Медики будут работать с теми, кто хочет сохранить здоровье и активность на долгие годы.

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